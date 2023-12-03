Події

15:11 03.12.2023

У понеділок відкривається ПП "Угринів - Долгобичув" для руху порожніх вантажівок на виїзд з України

1 хв читати

У понеділок, 4 грудня, пункт пропуску "Угринів - Долгобичув" відкриють для руху порожніх вантажівок на виїзд з України, повідомляє віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Відкриваємо пункт пропуску "Угринів - Долгобичув" для руху порожніх вантажівок на виїзд з України. Це загальний пункт пропуску, який здебільшого працював тільки для легкового транспорту та автобусів. У співпраці з Міністерством інфраструктури Польщі, Люблінським воєводством за підтримки Єврокомісії (DG MOVE) вдалося домовитися про запуск смуги для порожніх вантажівок масою 7,5 тонн і більше", - написав Кубраков у фейсбуці в неділю.

Міністр зазначив, що відкриття цього ПП є першим пунктом із переліку заходів, які Україна реалізує, щоб розблокувати кордони, а також зменшити черги та збільшити пропускну спроможність українсько-польського кордону. "Працюємо над тим, щоб якнайшвидше зняти блокаду з урахуванням інтересів нашого ринку та держави", - наголосив Кубраков.

"З 4 грудня порожні вантажівки, зокрема цистерни, з України можуть починати рух на цей пункт пропуску. Поки що він працюватиме в тестовому режимі, реєструватися в чергу на перетин кордону не потрібно. Водночас підтримувати порядок руху та допомагати водіям за потреби будуть колеги з Укртрансбезпеки", - зазначив міністр.

Він додав, що пропускна спроможність становитиме понад 100 вантажівок на добу.

Теги: #вантажівки #відкриття #пп #угринів

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:38 03.12.2023
Пункт пропуску "Смільниця" та місце пропуску поза ПП "Нижанковичі" призупинили роботу – Держприкордонслужба

Пункт пропуску "Смільниця" та місце пропуску поза ПП "Нижанковичі" призупинили роботу – Держприкордонслужба

14:25 01.12.2023
Держприкордонслужба України: На кордоні зі Словаччиною в чергах близько 600 вантажівок, з Угорщиною - до 1000

Держприкордонслужба України: На кордоні зі Словаччиною в чергах близько 600 вантажівок, з Угорщиною - до 1000

13:44 01.12.2023
У Києві відкрили рух спецтранспорту та автобусів Подільсько-Воскресенським мостом - Кличко

У Києві відкрили рух спецтранспорту та автобусів Подільсько-Воскресенським мостом - Кличко

06:52 30.11.2023
Українські зоологи відкрили новий вид полярних п'явок

Українські зоологи відкрили новий вид полярних п'явок

21:00 27.11.2023
На пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" у вівторок тимчасово обмежать пропуск вантажівок і автобусів - Держприкордонслужба України

На пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" у вівторок тимчасово обмежать пропуск вантажівок і автобусів - Держприкордонслужба України

11:58 23.11.2023
У Польщі в напрямку ПП "Шегині" розпочалося блокування руху вантажівок - Держприкордонслужба України

У Польщі в напрямку ПП "Шегині" розпочалося блокування руху вантажівок - Держприкордонслужба України

14:30 22.11.2023
У чергах у Польщі в напрямку України майже 2700 вантажівок - Держприкордонслужба

У чергах у Польщі в напрямку України майже 2700 вантажівок - Держприкордонслужба

00:18 22.11.2023
Лише трьом вантажівкам із замовленнями покупців JYSK вдалося перетнути кордон України

Лише трьом вантажівкам із замовленнями покупців JYSK вдалося перетнути кордон України

21:55 21.11.2023
Європарламент відкриє офіс у Києві

Європарламент відкриє офіс у Києві

11:34 20.11.2023
У чергах на території Польщі в напрямку України перебуває близько 2900 вантажівок - Держприкордонслужба

У чергах на території Польщі в напрямку України перебуває близько 2900 вантажівок - Держприкордонслужба

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Одна людина загинула і одна поранена через обстріл Херсона

На Новий рік у Києві не буде масових заходів, ялинку встановлять коштом меценатів, вночі буде комендантська година

РФ готується запустити чергову хвилю дезінформації про причини призупинення обмінів військовополоненими

Інформація про нанесення тілесних ушкоджень нардепу Дубінському в СІЗО не підтвердилася - поліція

Сили оборони за добу ліквідували 930 окупантів

ОСТАННЄ

Одна людина загинула і одна поранена через обстріл Херсона

На Новий рік у Києві не буде масових заходів, ялинку встановлять коштом меценатів, вночі буде комендантська година

На острові Суматра почав вивергатися вулкан Марапі

РФ готується запустити чергову хвилю дезінформації про причини призупинення обмінів військовополоненими

Польща має намір передати Україні понад 50 самохідних гаубиць Krab

Військові Ізраїлю наказали евакуюватися жителям міста Хан-Юніс і його околиць у Секторі Гази

Окупанти збільшили активність піхоти на зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" - Тарнавський

Унаслідок обстрілу селища Садове загинув чоловік - Херсонська ОВА

Найближчими днями на дорогах України місцями ожеледиця

В Івано-Франківській області знеструмленими залишаються 35 населених пунктів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА