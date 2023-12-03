У понеділок відкривається ПП "Угринів - Долгобичув" для руху порожніх вантажівок на виїзд з України

У понеділок, 4 грудня, пункт пропуску "Угринів - Долгобичув" відкриють для руху порожніх вантажівок на виїзд з України, повідомляє віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Відкриваємо пункт пропуску "Угринів - Долгобичув" для руху порожніх вантажівок на виїзд з України. Це загальний пункт пропуску, який здебільшого працював тільки для легкового транспорту та автобусів. У співпраці з Міністерством інфраструктури Польщі, Люблінським воєводством за підтримки Єврокомісії (DG MOVE) вдалося домовитися про запуск смуги для порожніх вантажівок масою 7,5 тонн і більше", - написав Кубраков у фейсбуці в неділю.

Міністр зазначив, що відкриття цього ПП є першим пунктом із переліку заходів, які Україна реалізує, щоб розблокувати кордони, а також зменшити черги та збільшити пропускну спроможність українсько-польського кордону. "Працюємо над тим, щоб якнайшвидше зняти блокаду з урахуванням інтересів нашого ринку та держави", - наголосив Кубраков.

"З 4 грудня порожні вантажівки, зокрема цистерни, з України можуть починати рух на цей пункт пропуску. Поки що він працюватиме в тестовому режимі, реєструватися в чергу на перетин кордону не потрібно. Водночас підтримувати порядок руху та допомагати водіям за потреби будуть колеги з Укртрансбезпеки", - зазначив міністр.

Він додав, що пропускна спроможність становитиме понад 100 вантажівок на добу.