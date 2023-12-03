У Києві працює 312 одиниць техніки

У столиці триває прибирання снігу, протиожеледне оброблення та розчищення доріг і тротуарів: працює 312 одиниць техніки "Київавтодору" і понад 2700 комунальників, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації вранці в неділю.

"Триває обробка доріг, мостів, спусків і підйомів протиожеледними засобами, а також прибирання доріг і тротуарів. Працюють 312 одиниць техніки "Київавтодору"", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, задіяно 387 працівників у складі 57 бригад із ручного прибирання, які очищають від снігу зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, пішохідні переходи.

"Подвір'я та зелені зони обробляють 2175 працівників, а також 197 працівників і 5 одиниць техніки "Київзеленбуду", - зазначили в КМДА.

Водночас, за прогнозом синоптиків, сьогодні, 3 грудня, вранці в столиці утримається туман, видимість - 200-500 м. Удень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

"Тож просимо водіїв бути обачними на дорогах, а пішоходів - користуватися флікерами в темну пору доби", - підсумовується в повідомленні.