За добу було 88 бойові зіткнення, Сили оборони відбили 44 атаки ворога на бахмутському та авдіївському напрямках

За минулу добу відбулося 88 бойові зіткнення, зокрема Сили оборони відбили 44 атаки ворога на бахмутському та авдіївському напрямках, повідомив Генштаб Збройних сил України в оперативному зведенні станом на 06:00 неділі.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону на Білгородщині.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку противник вів штурмові дії на околицях Синьківки, на північному сході Петропавлівки, Іванівки (Харківська область) та Стельмахівки (Луганська область), де Сили оборони України відбили атаки 7 разів.

На лиманському напрямку противник вів невдалі штурмові дії біля Серебрянського лісництва (Луганська область). Сили оборони України відбили 4-х атаки в цьому районі.

На бахмутському напрямку противник вів штурмові дії на околицях Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки (Донецька область), де українські захисники відбили 21 атаку. Сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута (Донецька область), завдають ворогу втрат у живій силі й техніці та закріплюють свої нові позиції.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку за підтримки з повітря ворог продовжує намагатися оточити Авдіївку, але українські воїни утримують свої позиції, завдаючи ворогу великих втрат. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького та Первомайського Донецької області, де Сили оборони України відбили 25 атак.

На Мар'їнському напрямку ворог провів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки (Донецька область). Сили оборони України відбили 11 атак у цьому районі.

На шахтарському напрямку противник провів безуспішні штурмові дії в районах на південний схід від Вугледара, на захід від Старомайорського Донецької області. Українські війська відбили 3 атаки в цьому районі.

На запорізькому напрямку противник здійснив 12 невдалих спроб повернути втрачене становище в районах на південь від Роботиного, на захід і північний захід від Вербового Запорізької області.

Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.