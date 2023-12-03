Окупанти за добу здійснили три ракетні та 22 авіаудари, а також 53 обстріли з РСЗВ

Ворог завдав три ракетні та 22 авіаційні удари, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 неділі.

Також наголошується, що вчора ввечері російські окупанти завдали ще однієї атаки на Україну, застосувавши одну керовану ракету Х-59 і дванадцять ударних БПЛА "Шахед-136/131". Силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 10 ударних БПЛА.

Авіаційних ударів зазнали Козача Лопань, Петропавлівка Харківської області, Щербинівка, Авдіївка та Побєда Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.