Українські ракетники за добу атакували два райони зосередження сил противника

Українські ракетники за добу атакували два райони зосередження російських сил, а також завдали ударів по командному пункту і складах боєприпасів противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в неділю вранці.

"Українські ракетні війська протягом доби 2 грудня вразили два зосередження військ, озброєння і військової техніки, один командний пункт, три склади боєприпасів і чотири артилерійські системи противника", - наголошується у зведенні, опублікованому на сторінці Генштабу у фейсбуці.

Так само повідомляється, що силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59.