СтратКом ЗС України підтверджує розстріл двох українських військовополонених

Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України підтвердило розстріл двох українських військовополонених, показаний на відео, опублікованому в медіа в суботу, повідомляє телеграм-канал СтратКом.

"За підтвердженою інформацією, російські окупанти вкотре розстріляли беззбройних солдатів", - йдеться в повідомленні.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку полковник Олександр Штупун нагадав, що "подібні злочини не мають терміну давності, всі докази буде передано у відповідні міжнародні інституції, які займаються воєнними злочинами".

"Закликаємо міжнародну спільноту засудити дії РФ та притягнути військове керівництво держави-агресора до відповідальності", - резюмує повідомлення.