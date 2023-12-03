Події

07:04 03.12.2023

СтратКом ЗС України підтверджує розстріл двох українських військовополонених

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Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України підтвердило розстріл двох українських військовополонених, показаний на відео, опублікованому в медіа в суботу, повідомляє телеграм-канал СтратКом.

"За підтвердженою інформацією, російські окупанти вкотре розстріляли беззбройних солдатів", - йдеться в повідомленні.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку полковник Олександр Штупун нагадав, що "подібні злочини не мають терміну давності, всі докази буде передано у відповідні міжнародні інституції, які займаються воєнними злочинами".

"Закликаємо міжнародну спільноту засудити дії РФ та притягнути військове керівництво держави-агресора до відповідальності", - резюмує повідомлення.

 

 

 

Теги: #війна #полонені #страта

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