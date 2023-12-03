Україна приєдналася до декларації країн-учасниць COP28

Понад 20 країн підтримали декларацію конференції ООН зі зміни клімату COP28 щодо збільшення потужностей ядерної енергетики втричі до 2050 року, визнаючи ключову роль ядерної енергетики у досягненні глобальних нульових викидів парникових газів, повідомляє у суботу Міністерство енергетики України.

Документ прийнятий на Всесвітній Конференції ООН зі зміни клімату, що проходить у Дубаї (COP28). Україну на заході представляє заступник міністра енергетики Світлана Грінчук.

"Зараз у світі відбувається ренесанс ядерної галузі. Однак терористичні дії Росії на Запорізькій АЕС, де сьогодні стався черговий блекаут, ставлять під удар цей глобальний тренд. Розвиток ядерної енергетики неможливий без гарантій безпеки. Базисом цього може стати Формула світу Президента Зеленського, навколо якої вже об'єднують свої зусилля багато країн світу", - прокоментував ухвалений документ міністр енергетики України Герман Галущенко.

До країн-учасниць декларації приєдналися: Сполучені Штати Америки, Болгарія, Канада, Чеська Республіка, Фінляндія, Франція, Гана, Угорщина, Японія, Республіка Корея, Молдова, Монголія, Марокко, Нідерланди, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Швеція, Україна , Об'єднані Арабські Емірати та Великобританія.

Сторони зобов'язалися вжити внутрішніх заходів для забезпечення відповідальної експлуатації атомних електростанцій та відповідності найвищим стандартам безпеки, стійкості та нерозповсюдження, а також відповідального поводження з відпрацьованим ядерним паливом протягом тривалого періоду.

У декларації констатується, що нові ядерні технології не потребують великих площ для розміщення і, разом із відновлюваними джерелами енергії, сприяють декарбонізації не лише енергетики, а й інших вуглецевих секторів економіки.

Сторони зобов'язалися мобілізувати інвестиції в атомну енергетику, зокрема через інноваційні механізми фінансування та залучення міжнародних фінансових установ.