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04:36 08.03.2024

Лютий б'є чергові теплові рекорди

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Лютий б'є чергові теплові рекорди

Світ продовжує бити температурні рекорди після року збільшення викидів вуглекислого газу в енергетичному секторі, повідомляє в четвер Bloomberg.

Лютий став дев'ятим місяцем поспіль, який був зареєстрований як найтепліший за всю історію спостережень, йдеться в доповіді європейського агентства зі спостереження за Землею Copernicus.

Починаючи з червня, кожен місяць встановлював новий максимум середньосвітової температури в цю пору року. Лютнева температура виявилася на 1,77 С теплішою, ніж передбачуване середнє значення за доіндустріальний період. Тим часом, згідно з показаннями поверхні моря, океан минулого місяця встановив рекорд тепла.

"Клімат реагує на фактичну концентрацію парникових газів в атмосфері", - сказав Карло Буонтемпо, директор служби зміни клімату Copernicus, яка працює від імені Європейської комісії. "Якщо нам не вдасться їх стабілізувати, ми неминуче зіткнемося з новими глобальними температурними рекордами та їхніми наслідками".

За останні 12 місяців глобальна температура була найвищою за всю історію спостережень і перевищила середній показник доіндустріальної епохи на 1,56 C. Минулого року глобальні викиди вуглекислого газу, пов'язані з енергетикою, зросли на 1,1% і досягли нового максимуму, згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства.

Вчені також висловлюють побоювання з приводу підвищення температури в океані. Середня глобальна температура поверхні моря в лютому була найвищою за всі місяці спостережень. Наприкінці місяця середньодобова температура досягла 21,09C, повідомляє Copernicus.

Ель-Ніньо, що сприяє потеплінню океанських температур, продовжував слабшати в екваторіальній частині Тихого океану, проте температура морського повітря загалом залишалася "на незвично високому рівні", йдеться в доповіді.

Фридерике Отто, старший викладач Грентемського інституту зміни клімату і довкілля при Імперському коледжі Лондона, каже, що планета нагрівається небезпечними темпами.

"Не існує срібної кулі або чарівного засобу від зміни клімату", - сказала вона. "Ми знаємо, що потрібно робити - припинити спалювати викопне паливо і замінити його більш стійкими, поновлюваними джерелами енергії. Допоки ми цього не зробимо, екстремальні погодні явища, що посилюються через зміну клімату, продовжуватимуть руйнувати життя і засоби до існування".

Як повідомлялося раніше, Європейська комісія (ЄК) опублікувала рекомендації щодо досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року. Документ передбачає, що досягнення net-zero вимагає від країн союзу скорочення до 2040 року викидів парникових газів на 90% відносно рівня 1990 року. Зокрема, передбачається, що використання нафти і газу в енергетичних цілях скоротиться до 2040 року на 80%.

Теги: #світ #кліматичні_зміни

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