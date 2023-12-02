Події

19:58 02.12.2023

У ніч на неділю в Карпатському регіоні, на Волині та Рівненщині очікується значний сніг

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У ніч на неділю в Карпатському регіоні, на Волині та Рівненщині очікується значний сніг

У західних і північних областях України в ніч на неділю, 3 грудня, помірний (у Карпатському регіоні, на Волині та Рівненщині значний) сніг, мокрий сніг, вдень невеликий мокрий сніг; подекуди налипання мокрого снігу та ожеледиця; на дорогах ожеледиця; на решті території без істотних опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вночі та вранці 3 грудня в центральних і північних областях туман.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень у північній частині пориви 15-20 м/с.

Температура в західних областях уночі та вдень 1-6° морозу; у південній частині вночі 4-9° тепла, вдень 11-16° тепла; на решті території протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, у східних та більшості центральних областей вдень 7-12° тепла.

У Києві 3 грудня вночі помірний, удень невеликий мокрий сніг; слабкі налипання мокрого снігу та ожеледиця; на дорогах ожеледиця. Уночі та вранці туман. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 3 грудня найвища температура вдень була 10,7 у 1953 р., найнижча вночі -19,8 у 1998 р.

У понеділок, 4 грудня, у південно-східній частині України мокрий сніг і дощ, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, у західних і північних областях південно-західний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в західних і північних областях уночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу; у центральних і східних областях уночі 0-5° морозу, вдень приблизно 0°; у південній частині вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вдень у Криму місцями 4-8° тепла.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер південно-західний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу.

 

 

Теги: #погода #прогноз

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