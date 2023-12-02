Генштаб ЗС України: Відбулося 69 бойових зіткнень, окупанти зберігають високу активність на бахмутському та авдіївському напрямках

Протягом доби відбулося 69 бойових зіткнень: найактивнішими російські війська залишаються на бахмутському та авдіївському напрямках, де за минулу добу Сили оборони відбили 15 і 20 атак відповідно, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 суботи.

"На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де силами оборони відбито 15 атак... На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, на південь від Тоненького, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 20 атак", - повідомляє Генштаб на сторінці у фейсбуці.

Як наголошується в повідомленні, на волинському та поліському напрямках, а також на сіверському та слобожанському оперативна обстановка без істотних змін.

За даними Генштабу, на куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де силами оборони відбито 7 атак, на лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Серебрянського лісництва Луганської області, де силами оборони відбито 3 атаки.

На мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 9 атак. На шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах на південний схід від Вугледара, на захід від Старомайорського Донецької області.

На запорізькому напрямку противник вісім разів безуспішно намагався відновити втрачене становище в районах на південь від Роботиного, на захід та північний захід від Вербового Запорізької області. Російські війська продовжують масований обстріл Херсона та Очакова Миколаївської області. "Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - зазначається в повідомленні Генштабу.

Авіаційних ударів зазнали Козача Лопань, Петропавлівка Харківської області, Побєда Донецької області.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 100 населених пунктів України.