Поліція підтвердила звернення адвоката нардепа Дубінського про те, що його підзахисного побили в Київському СІЗО

Захист народного депутата Олександра Дубінського, підозрюваного в державній зраді, заявив про те, що нардеп був побитий у Київському СІЗО. Відповідне повідомлення було оприлюднено в телеграм-каналі нардепа.

"Невідомі особи побили народного депутата, про що він заявив своїм адвокатам, а також адміністрації СІЗО. Було викликано швидку допомогу, яка констатувала множинні гематоми, а також підозру на перелом ребра", - зазначено в повідомленні.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національній поліції, адвокат Дубінського дійсно звернувся до правоохоронців із заявою про побиття його підзахисного.

"СІЗО не належить до системи Нацполіції, проте слідчо-оперативна група виїхала на місце для з'ясування обставин", - повідомили в Нацполіції.

Як повідомлялося, 8 листопада 2023 року Дубінському було вручено протокол про корупцію. Згідно з повідомленням ДБР, у серпні та жовтні поточного року Дубінський, реалізуючи свої повноваження, звернувся до Міністерства охорони здоров'я України та до ДБР із депутатськими зверненнями, в яких порушувалися питання, що становлять його приватний інтерес. Зокрема, він цікавився розглядом питання про видачу йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом. Також він намагався тиснути на слідство, вимагаючи проводити перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, у яких депутат виступає як підозрюваний.

Дубінському також висунуто підозри за ст.332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити в сусідню європейську країну рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації оборудки парламентарій використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" як нібито волонтерів. Слідство встановило, що частину документів, необхідних для втечі "клієнта" за межі України, народний депутат зберігав у свого експомічника - депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також директора підконтрольної громадської організації.

Крім того, раніше Дубінському, а також колишньому нардепу Андрію Деркачу та експрокурору Костянтину Кулику було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1 ст.255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Печерський райсуд Києва 14 листопада 2023 року обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без альтернативи застави у справі про держзраду.

Дубінський обраний до Верховної Ради в мажоритарному окрузі Київської області на позачергових парламентських виборах 2019 року. Від початку нинішньої каденції Верховної Ради (29 серпня 2019 року) і до 2 лютого 2021 року він входив до фракції "Слуга народу". Дубінського виключили із фракції після того, як Сполучені Штати Америки запровадили проти нього санкції через втручання у президентські вибори США.