Події

19:02 02.12.2023

Російська армія атакувала безпілотником Нікополь, є руйнування - ОВА

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Російські окупаційні війська піддали атаці ударним безпілотником м. Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок атаки постраждало комунальне підприємство, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Опівдні – атака дроном-камікадзе на Нікополь. У місті понівечене комунальне підприємство. Люди неушкоджені", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Раніше повідомлялося про ракетну атаку армії агресора по Дніпровському району.

 

Теги: #обстріл #нікополь

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