Партизани знищили паливозаправник і кілька російських окупантів у Мелітополі - ГУР

Сили опору в тимчасово окупованому Мелітополі в п'ятницю, 1 грудня, у середині дня знищили російський паливозаправник і кількох окупантів, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Несподівану та успішну атаку реалізували 1 грудня 2023 року в обідню пору на в'їзді до тимчасово окупованого Мелітополя. Сили українського спротиву знищили кілька російських окупантів і завдали поразки ворожому паливозаправнику - військову техніку виведено з ладу", - йдеться в повідомленні ГУР у телеграм-каналі в суботу.

Як зазначається в повідомленні, "акція помсти ворогам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького 115, де московські окупанти любили робити привали "на перекур".