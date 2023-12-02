Події

09:26 02.12.2023

У Києві протягом дня буде сильний туман - Укргідрометцентр

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У Києві протягом дня буде сильний туман - Укргідрометцентр

У Києві протягом найближчої години з утриманням протягом дня суботи збережеться туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий), повідомив Укргідрометцентр.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Києву: у найближчу годину з утриманням протягом дня 2 грудня туман, видимість 200-500 м", - ідеться в повідомленні Укргідрометцентру в телеграм-каналі.

Як зазначають метеорологи, погодні умови призведуть до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.

Київська міська державна адміністрація просить "водіїв і пішоходів зважати на погодні умови та бути максимально обачними на дорогах. Як наголошується в повідомленні КМДА на офіційному сайті, фахівці рекомендують "пішоходам одягати світловідбивні елементи - флікери, щоб бути помітними для водіїв під час туману та в темну пору доби", а водіям, зокрема, знизити швидкість руху.

Пресслужба КМДА інформувала, що в Києві триває обробка доріг, мостів, спусків і підйомів протиожеледними засобами, а також прибирання снігу. Працює 324 одиниці техніки КК "Київавтодор". У місцях, де техніка не має змоги проїхати, очищення здійснюють 534 працівники у складі 69 бригад із ручного прибирання.

 

 

Теги: #погода #туман #укргідрометцентр

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