Через налипання мокрого снігу у Львівській області знеструмлено 305 населених пунктів

Через налипання мокрого снігу у Львівській області знеструмлено 305 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький у суботу вранці.

"Через налипання мокрого снігу на Львівщині станом на цю годину знеструмлено 305 населених пунктів. 121 - повністю. 184 - частково", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами Козицького, найбільше відключень на Жидачівському, Перемишлянському, Миколаївському та Стрийському напрямках.

"Над відновленням електропостачання працюють 99 бригад Львівобленерго - це 425 фахівців. Залучили 148 одиниць техніки", - додав голова обладміністрації.