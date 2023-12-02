Події

09:05 02.12.2023

Через налипання мокрого снігу у Львівській області знеструмлено 305 населених пунктів

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Через налипання мокрого снігу у Львівській області знеструмлено 305 населених пунктів

Через налипання мокрого снігу у Львівській області знеструмлено 305 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький у суботу вранці.

"Через налипання мокрого снігу на Львівщині станом на цю годину знеструмлено 305 населених пунктів. 121 - повністю. 184 - частково", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами Козицького, найбільше відключень на Жидачівському, Перемишлянському, Миколаївському та Стрийському напрямках.

"Над відновленням електропостачання працюють 99 бригад Львівобленерго - це 425 фахівців. Залучили 148 одиниць техніки", - додав голова обладміністрації.

 

 

 

Теги: #негода #львівська

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