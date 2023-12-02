Уночі українська ППО ліквідувала десять із одинадцяти "Шахедів" і одну ракету Х-59, які атакували Україну

Уночі українська ППО збила десять із одинадцяти "Шахедів" і одну крилату ракету Х-59, які атакували Україну, повідомили Повітряні сили ЗС України в суботу вранці.

"У ніч на 2 грудня 2023 року противник атакував 11-ма ударними БПЛА типу "Shahed" з мису Чауда (Крим) і керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Запорізької області", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Зазначається, що в результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 10 ударних БПЛА "Shahed-136/131" у межах Одеської області та одну керовану авіаційну ракету Х-59 на Дніпропетровщині.