Події

08:03 02.12.2023

Уночі українська ППО ліквідувала десять із одинадцяти "Шахедів" і одну ракету Х-59, які атакували Україну

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Уночі українська ППО ліквідувала десять із одинадцяти "Шахедів" і одну ракету Х-59, які атакували Україну

Уночі українська ППО збила десять із одинадцяти "Шахедів" і одну крилату ракету Х-59, які атакували Україну, повідомили Повітряні сили ЗС України в суботу вранці.

"У ніч на 2 грудня 2023 року противник атакував 11-ма ударними БПЛА типу "Shahed" з мису Чауда (Крим) і керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Запорізької області", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Зазначається, що в результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 10 ударних БПЛА "Shahed-136/131" у межах Одеської області та одну керовану авіаційну ракету Х-59 на Дніпропетровщині.

 

 

 

Теги: #ппо #шахеди

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