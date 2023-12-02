За добу було 84 бойові зіткнення, Сили оборони відбили 42 атаки ворога на бахмутському та авдіївському напрямках

За минулу добу відбулося 84 бойові зіткнення, зокрема Сили оборони відбили 42 атаки ворога на бахмутському та авдіївському напрямках, повідомив Генштаб Збройних сил України в оперативному зведенні станом на 06.00 суботи.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону на Білгородщині.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де силами оборони відбили 13 атак.

На лиманському напрямку противник вів штурмові дії поблизу Серебрянського лісництва Луганської області, де силами оборони відбито 8 атак.

На бахмутському напрямку противник вів штурмові дії поблизу Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де силами оборони відбито 21 атаку. Сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах на південь від Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 21 атаку.

На мар'їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку противник 8 разів безуспішно вів наступальні (штурмові) дії з відновлення втраченого становища у Роботиного Запорізької області, а також вів безуспішні штурмові дії в районі на захід від Вербового Запорізької області, де наші захисники відбили ще 4 атаки.

Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.