Окупанти за добу здійснили два ракетних і 30 авіаударів, а також 71 обстріл із РСЗВ

Ворог завдав 2 ракетних і 30 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 суботи.

Також наголошується, що минулої доби Російська Федерація вкотре атакувала Україну, застосувавши 2 керовані ракети Х-59 і 23 БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59 і 18 ударних БПЛА.

Авіаційних ударів зазнали Серебрянське лісництво Луганської області; Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.