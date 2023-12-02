Події

07:21 02.12.2023

Німецький концерн Rheinmetall має намір запустити виробництво бронетехніки в Україні 2024 року

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Німецький концерн Rheinmetall має намір запустити виробництво бронетехніки в Україні 2024 року

Німецький виробник зброї Rheinmetall AG хоче побудувати свої перші бронемашини в Україні наступного року, повідомив головний виконавчий директор концерну Армін Паппергер, передає Reuters.

За словами Паппергера, він очікує, що угоду з Україною про будівництво броньованих транспортних машин Fuchs, названих на честь німецького слова "лисиця", і бойових машин піхоти Lynx, буде укладено до початку наступного року.

"Після підписання контракту ми хочемо закінчити перший Fuchs протягом шести-семи місяців, а перший Lynx - протягом 12-13 місяців", - сказав він.

Зазначається, що в жовтні Україна оголосила про створення спільного оборонного підприємства з Rheinmetall AG, щоб допомогти в місцевому виробництві деяких ключових видів техніки, а також для обслуговування і ремонту західної зброї, відправленої Києву проти повномасштабного вторгнення Росії.

Як пише Reuters, українські чиновники сподіваються, що співпраця із західними виробниками зброї допоможе відродити вітчизняну збройову промисловість, яка страждала від неефективності та відсутності прозорості протягом багатьох років до вторгнення Росії.

 

 

 

Теги: #німеччина #виробництво #бронетехніка

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