2 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 647 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 647 RUSSIAN AGRESSION

2 грудня відзначають Міжнародний день боротьби за скасування рабства, Всесвітній день комп'ютерної грамотності.

В ОАЕ - День незалежності, в Новій Зеландії - Національний день шльопанців, у Вірменії - День пам'яті святих апостолів Тадея і Варфоломія - перших просвітителів країни. У США - День безпородного собаки.

Православна церква вшановує пам'ять святого пророка Авакума.

Міжнародний день боротьби за скасування рабства

Міжнародний день боротьби за скасування рабства, який щорічно відзначають 2 грудня, пов'язаний із датою ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми та з експлуатацією проституції третіми особами (резолюція 317 (IV) від 2 грудня 1949 року).

Всесвітній день комп'ютерної грамотності

Вперше День комп’ютерної грамотності провели у 2001 році в Індії. IT-компанія з розвитку ІТ-навичок – NIIT так вирішила привітати співробітників з 20-ю річницею існування та провести дослідження рівня цифрової грамотності, які показали, що у світі активними користувачами комп’ютерної техніки є чоловіки. Тому спеціалісти компанії стали заохочувати жінок та дітей країни до вивчення основ комп'ютерної грамотності. Згодом свято поширилося на весь світ.

Ще цього дня:

1901 - Американець Жиллетт запатентував безпечну бритву з двостороннім одноразовим лезом;

1942 - Група вчених з університету Чикаго на чолі з Енріко Фермі продемонструвала керовану ядерну реакцію на першому ядерному реакторі;

1949 - Генеральна Асамблея ООН ухвалила Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми та з експлуатацією проституції іншими особами. Цей день щорічно відзначається як Міжнародний день боротьби за скасування рабства;

1956 - Висадкою з яхти "Гранма" 82-х революціонерів на чолі з Фіделем Кастро на Кубі розпочалося повстання проти проамериканського режиму Батісти, яке завершилося перемогою після двох років важких боїв;

1960 - На металургійному заводі ім. Леніна в Кривому Розі задули доменну піч "Криворізька-Комсомольська" - тоді найбільшу у світі;

1966 - Постановою Ради Міністрів СРСР створено Івано-Франківський інститут нафти і газу;

1969 - Між Сієтлом і Нью-Йорком відбувся перший демонстраційний політ реактивного літака Boeing 747, на борту якого перебувала 191 людина;

1971 - Утворилася Федерація Об'єднаних Арабських Еміратів;

1982 - Хірурги з університету Юти вперше імплантували постійне штучне серце пенсіонеру Барні Кларку, з яким той прожив 112 днів;

1991 - Незалежність України визнали першими Канада і Польща;

1991 - Полк зв'язку 13-ї армії (командир - Вілен Мартиросян) підняв над своїм розташуванням синьо-жовтий прапор;

1998 - Колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка заарештовано у Швейцарії за звинуваченням у відмиванні викрадених державних грошей;

2001 - Одне з найбільших банкрутств у світовій історії: найбільша нафтова корпорація США "Enron" оголосила про своє банкрутство. Розслідування "справи Enron" (топ менеджери компанії та аудитори займалися приписками) спричинило серію корпоративних скандалів у США;

2010 - Виконком ФІФА, за попередньою таємною домовленістю (згідно з власним зізнанням президента ФІФА Й.З. Блаттера), проголосував за надання прав проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 Російської Федерації.

Церковне свято

Цього дня відзначається пам'ять пророка Авакума - восьмого з дванадцяти малих пророків.

Авакум передрік руйнування Єрусалимського храму, Вавилонський полон і повернення полонених на батьківщину. Під час війни з вавилонянами пророк віддалився в Аравію, де з ним сталося таке диво. Коли він ніс обід женцям, йому зустрівся Янгол Господній і миттєво переніс його силою свого духу до Вавилону, де в цей час був у в'язниці пророк Даниїл. Так, їжею, що призначалася для женців, вгамував голод гнаний пророк. Після закінчення війни з вавилонянами пророк Авакум повернувся на свою батьківщину і помер у глибокій старості.

Іменини: Андрій, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Матвій, Микола, Павло, Сергій, Степан, Федір, Антоніна, Маргарита, Марія, Тамара.