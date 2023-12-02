Події

00:42 02.12.2023

На трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівки та легковий автомобіль, є постраждалі

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На трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівки та легковий автомобіль, є постраждалі


На трасі Київ - Чоп зіткнулися вантажівки та легковий автомобіль, є постраждалі, проїзд на цій ділянці автодороги ускладнений, повідомила Патрульна поліція Львівської області в п'ятницю ввечері.

"На автодорозі Київ - Чоп, поблизу населеного пункту Верхнє Синьовидне сталася ДТП із постраждалими. Сталося зіткнення двох вантажівок і легкового автомобіля", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі.

Також водіїв попередили, що поліцейські організували реверсний проїзд на автотрасі.

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху! Будьте уважні на дорозі," - закликали патрульні.

Теги: #дтп #чоп #україна #київ

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