На трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівки та легковий автомобіль, є постраждалі



На трасі Київ - Чоп зіткнулися вантажівки та легковий автомобіль, є постраждалі, проїзд на цій ділянці автодороги ускладнений, повідомила Патрульна поліція Львівської області в п'ятницю ввечері.

"На автодорозі Київ - Чоп, поблизу населеного пункту Верхнє Синьовидне сталася ДТП із постраждалими. Сталося зіткнення двох вантажівок і легкового автомобіля", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі.

Також водіїв попередили, що поліцейські організували реверсний проїзд на автотрасі.

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху! Будьте уважні на дорозі," - закликали патрульні.