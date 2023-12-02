Події

00:09 02.12.2023

У Печерському районі Києва сталася ДТП, унаслідок якої двоє людей загинули на місці

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У Печерському районі Києва сталася ДТП, унаслідок якої двоє людей загинули на місці

 У Печерському районі Києва сталася ДТП, унаслідок зіткнення автомобілів двоє людей загинули на місці, повідомив Відділ комунікації поліції Києва в п'ятницю ввечері.

"До поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Старановодницькій. За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та медики. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення авто "Тойота" і "Рено", двоє людей, які перебували в авто "Рено", загинули на місці", - йдеться в повідомленні, опублікованому у Фейсбук.

Уточнюється, що водій автомобіля "Тойота", рухаючись проїжджою частиною на вулиці Староноводницькій, виїхав на зустрічну смугу руху, внаслідок чого скоїв зіткнення з автомобілем "Рено". Водій і пасажир автомобіля "Рено" від отриманих травм загинули на місці події.

За даними поліції Києва, за кермом "Тойоти" перебував громадянин іншої держави, 1979 року народження, за попередньою інформацією, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Правоохоронці затримали керманича "Тойоти" в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання до десяти років ув'язнення.

 

Теги: #дтп #україна #київ #жертви

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