Окупанти протягом дня чотири рази обстріляли прикордоння Сумської області

Окупанти за день чотири рази обстріляли прикордоння Сумської області, під вогнем опинилися три громади, повідомила обласна військова адміністрація про ситуацію станом на 21.00 п'ятниці.

"Протягом дня росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 20 вибухів. Обстрілу зазнали Краснопільська, Білопільська та Середино-Будська громади", - сказано в повідомленні.

За даними ОВА, під мінометним обстрілом були Середино-Будська (4 вибухи) і Краснопільська громади (9 вибухів).

Крім того, у Білопільській громаді зафіксовано 2 вибухи з артилерії і 5 вибухів із мінометів.