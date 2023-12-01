Снайпери Центру спецоперацій "А" допомагали утримувати "Дорогу життя" під Бахмутом навесні 2023 року - Малюк

Служба безпеки України вперше розкрила подробиці, як снайпери Центру спецоперацій "А" воювали за "Дорогу життя" під Бахмутом навесні 2023 року. Про це розповів голова СБУ Василь Малюк у фільмі "Бахмут. Дорога життя" з документального циклу "СБУ. Спецоперації перемоги".

За його словами, спецпризначенці СБУ разом із Силами оборони тривалий час утримували цю важливу логістичну артерію, щоб виграти час для перегрупування наших військ і не дати ворогу просунутися вглиб України.

"Наші Сили оборони зробили все можливе і неможливе, щоб утримати фортецю Бахмут. Разом із ними активно працював Центр спеціальних операцій "А" СБУ. У складі малих тактичних груп наші снайпери прикривали військових на тому напрямку", - розповів голова СБУ.

"Також наші бійці виконували під Бахмутом контрснайперську, контрдиверсійну роботу і коригування вогню для ЗСУ", - додав він.

За словами Малюка, більшість снайперів ЦСО "А" СБУ є чемпіонами світу зі снайпінгу. І завдяки своїй високій кваліфікації виконують найскладніші завдання під час війни.

Важливу роль у боях на Донеччині відіграли також FPV-дрони. Малюк зазначив, що рішення посилити снайперів СБУ бойовими групами з FPV-дронами було ухвалено під час його візиту до Бахмута.

"СБУ є лідером за кількістю знищеної бронетехніки за допомогою ударних безпілотників. Одна з наших груп за чотири бойові виходи повністю знищила 79 одиниць техніки. Дрон, який коштує від 450 до двох тис. доларів, палить багатомільйонний танк. Це дуже зрозуміла арифметика, яка доводить ефективність дронів", - розповів керівник СБУ.

На переконання Малюка, нові технології дають перевагу на полі бою, тому СБУ активно їх використовує і розвиває.

Зазначається, що фільм "Бахмут. Дорога життя" випущено в річницю загибелі легендарних снайперів ЦСО "А" СБУ Дмитра Каплунова та Дениса Волочаєва, також присвячений снайперу Олександру Вдовиченку.

У першому фільмі циклу "СБУ. Спецоперації перемоги" розкриваються деталі підготовки операцій Служби безпеки України зі знищення Кримського мосту.