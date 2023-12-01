Події

22:11 01.12.2023

Двох малолітніх дітей разом із батьками вдалося повернути в Україну з окупації - Save Ukraine

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Двох малолітніх дітей разом із батьками вдалося повернути в Україну з окупації - Save Ukraine

 Двох малолітніх дітей разом із батьками вдалося повернути з тимчасово окупованої території України, повідомив засновник організації Save Ukraine Микола Кулеба в п'ятницю ввечері.

"Двох малолітніх дітей разом із батьками вдалося забрати нашій команді Save Ukraine з тимчасово окупованої території України. Окупаційна влада змушувала батьків міняти українські свідоцтва про народження дітей на документи російського зразка, а батька намагалися поставити на військовий облік", - написав він на своїй сторінці у Фейсбук.

"На щастя, сім'ї вдалося вирватися і приїхати в Україну. Зараз уже сім'я в безпеці", - наголосив Микола Кулеба.

Загалом команді Save Ukraine вдалося повернути з Росії та тимчасово окупованих територій 213 українських дітей.

Теги: #україна #діти #окупація

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