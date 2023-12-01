Двох малолітніх дітей разом із батьками вдалося повернути в Україну з окупації

Двох малолітніх дітей разом із батьками вдалося повернути з тимчасово окупованої території України, повідомив засновник організації Save Ukraine / Спасемо Україну Микола Кулеба в п'ятницю ввечері.

"Двох малолітніх дітей разом з батьками вдалося забрати нашій команді Save Ukraine з тимчасово окупованої території України. Окупаційна влада примушувала батьків змінювати українські свідоцтва про народження дітей на документи російського зразка, а батька намагалися поставити на військовий облік", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

"На щастя, родині вдалося вирватися й приїхати в Україну. Зараз вже родина в безпеці", - наголосив Микола Кулеба.

Загалом команді Save Ukraine вдалося повернути з Росії та тимчасово окупованих територій 213 українських дітей.