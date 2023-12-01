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20:55 01.12.2023

Лідерам низки країн доведеться ухвалювати важкі рішення щодо повоєнного статусу Сектора Гази

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Лідерам низки країн доведеться ухвалювати важкі рішення щодо повоєнного статусу Сектора Гази

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, крім обговорення війни Ізраїлю з ХАМАС, США зосереджені на довгостроковому плануванні, зазначивши, що він обговорив питання повоєнного статусу Сектору Гази з арабськими колегами в Дубаї, повідомляє в п'ятницю The Times of Israel.

"Різним країнам доведеться проводити важку роботу, ухвалювати важкі рішення і брати на себе зобов'язання", - заявив Блінкен.

Видання зазначає, що, на думку Блінкена, арабським союзникам "доведеться допомагати підтримувати безпеку в Секторі Гази протягом проміжного періоду, поки Палестинська національна адміністрація не буде готова взяти там гору".

"На нашу думку, все має призвести до створення держави для палестинців", - наголосив держсекретар США.

Напередодні під час візиту до Тель-Авіва Блінкен зазначив, що сказав представникам вищого ізраїльського керівництва, що під час відновлення кампанії в анклаві Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) має "чітко окреслити кілька безпечних зон у північній та центральній частинах Сектора Гази, щоб бойові дії не зачепили мирних жителів".

Крім того, держсекретар заявив про необхідність запобігання подальшому масовому переселенню палестинців і ударам по "життєво важливій інфраструктурі", наприклад, по лікарнях і об'єктах енергетики. Він наголосив, що після закінчення війни палестинці, які евакуювалися, повинні мати можливість повернутися в північну частину Сектора Гази.

Раніше в п'ятницю ЦАХАЛ відновила бойові дії проти ХАМАС у зв'язку з порушенням бойовиками радикального угруповання умов перемир'я.

"ХАМАС порушив оперативну паузу і, крім того, відкрив вогонь у бік ізраїльської території", - заявили в ЦАХАЛ.

Держсекретар США також поклав відповідальність за порушення перемир'я на ХАМАС.

 

 

Теги: #сша #думка #сектор_гази #близький_схід

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