Росія збільшує чисельність росармії на 170 тис. осіб

Указом президента РФ Володимира Путіна штатну чисельність збройних сил РФ збільшено на 170 тис. осіб.

Згідно з указом, розміщеним на сайті Кремля 1 грудня, штатна чисельність збройних сил Росії становитиме 2 209 130 одиниць, зокрема 1 млн 320 тис. військовослужбовців.

У міноборони РФ збільшення чисельності ЗС на 170 тис. осіб пояснюють зростанням загроз для РФ, "пов'язаних із проведенням спеціальної військової операції та розширенням НАТО, що триває".