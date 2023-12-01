Події

20:47 01.12.2023

Росія збільшує чисельність росармії на 170 тис. осіб

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Указом президента РФ Володимира Путіна штатну чисельність збройних сил РФ збільшено на 170 тис. осіб.

Згідно з указом, розміщеним на сайті Кремля 1 грудня, штатна чисельність збройних сил Росії становитиме 2 209 130 одиниць, зокрема 1 млн 320 тис. військовослужбовців.

У міноборони РФ збільшення чисельності ЗС на 170 тис. осіб пояснюють зростанням загроз для РФ, "пов'язаних із проведенням спеціальної військової операції та розширенням НАТО, що триває".

Теги: #рф #армія #збільшення

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