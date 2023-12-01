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20:31 01.12.2023

Українські ракетники за добу уразили три райони зосередження окупаційних військ і п’ять складів боєприпасів

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Українські ракетники за добу уразили три райони зосередження окупаційних військ і п’ять складів боєприпасів

За минулу добу російські окупаційні війська завдали двох ракетних і 17 авіаційних ударів, здійснили 46 обстрілів із РСЗВ, обстріляли близько 100 українських населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про ситуацію станом на 18:00 п'ятниці.

"Ворог завдав двох ракетних і 17 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці у п'ятницю.

Як повідомляється, від початку доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши дві керовані ракети Х-59 і 12 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану ракету Х-59 та вісім ударних БПЛА. "Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначається в повідомленні. За даними Генштабу, обстрілу з артилерії та РСЗВ зазнали близько 100 населених пунктів України.

"Протягом доби підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також п’ять складів боєприпасів противника", - ідеться в повідомленні Генштабу.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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