Події

20:11 01.12.2023

Генштаб ЗСУ: Росіяни зберігають високу активність на бахмутському та авдіївському напрямках, де за добу відбито 32 атаки

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Генштаб ЗСУ: Росіяни зберігають високу активність на бахмутському та авдіївському напрямках, де за добу відбито 32 атаки

Протягом доби відбулося 67 бойових зіткнень: найактивнішими російські війська залишаються на бахмутському та авдіївському напрямках, де за минулу добу Сили оборони відбили 18 і 16 атак відповідно, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 п'ятниці.

"На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак... На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії на південь від Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 16 атак", - повідомляє Генштаб на сторінці у фейсбуці.

Як наголошується в повідомленні, на волинському та поліському напрямках, а також на сіверському та слобожанському оперативна обстановка без істотних змін.

За даними Генштабу, на куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області (відбито 9 атак), на лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Серебрянського лісництва Луганської області, де силами оборони відбито 7 атак.

На мар'їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії неподалік Новомихайлівки Донецької області. На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку противник 10 разів безуспішно намагався відновити втрачене становище в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області. Російські війська продовжують масований обстріл Херсона та передмістя. "Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - зазначається в повідомленні Генштабу.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 100 населених пунктів України.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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