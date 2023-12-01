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19:57 01.12.2023

Україна готує оновлені запити для комунікації з партнерами щодо військових постачань - Зеленський

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Україна готує оновлені запити для комунікації з партнерами щодо військових постачань - Зеленський

Україна готує оновлені запити для комунікації з партнерами щодо військових постачань, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками проведення Ставки Верховного головнокомандувача в п'ятницю.

"Щойно провів засідання Ставки. Командувачі з фронту та головком доповіли щодо ситуацію на передовій - усі основні напрямки. Схід - Куп'янськ, Лиман, Мар'їнка, Авдіївка, Запоріжжя, Південь і, зокрема, наші дії в Херсонській області", - заявив він у відеозверненні.

Глава держави подякував усім воїнам на фронті та бойових постах. "Дякую всім, хто допомагає захищати наші позиції - будує фортифікації, мінує шляхи, якими намагаються скористатися окупанти", - сказав він.

Як він повідомив, заслухав також доповіді військових щодо постачання боєприпасів і зброї.

"Готуємо оновлені запити для комунікації з партнерами. Попереду - вагомий тиждень саме з точки зору такої комунікації", - резюмував президент.

Як повідомлялося, напередодні глава держави також відвідав передові командні пости та поспілкувався з військовослужбовцями в південних регіонах і Харківській області щодо необхідного для оборони та контрнаступу в зимовий період озброєння.

 

Теги: #оборона #партнери #запит

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