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18:55 01.12.2023

Зеленська: Ми хочемо, щоб усі країни світу підтримали міжнародну коаліцію з повернення депортованих до РФ українських дітей

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Зеленська: Ми хочемо, щоб усі країни світу підтримали міжнародну коаліцію з повернення депортованих до РФ українських дітей

Перша леді України Олена Зеленська висловила сподівання на створення міжнародної коаліції з повернення депортованих до РФ українських дітей, як це запропонували представники Канади на зустрічі радників з національної безпеки та зовнішньої політики, що відбулася на Мальті наприкінці жовтня.

"Чого ми хочемо від міжнародної спільноти? Під час зустрічі на Мальті Канада внесла пропозицію про створення міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Її підтримали 66 країн - щоб створити таку коаліцію, щоб був постійний моніторинг, щоб отримувати дані з Росії та всім разом якимсь чином впливати на те, щоб поверталися українські діти", - сказала Зеленська в інтерв'ю представникам азійських ЗМІ.

Як вона зазначила, "до процесу повернення дітей підключено багато окремих країн, зокрема партнери з Катару". "Але це не офіційна діяльність і вона ускладнюється тим, що Росія не йде на переговори", - додала Зеленська.

"Ми хочемо, щоб кожна країна світу, яка має голос на міжнародних майданчиках, підтримала цю коаліцію і зміцнювала свій голос на підтримку українських дітей", - заявила вона.

Водночас перша леді України наголосила: "Ми хочемо, щоб усі процеси повернення українських дітей були гуманними, відповідали всім законодавчим нормам і правам дитини, які є у світі. Ми готові до того, щоб міжнародна спільнота моніторила (це питання - ІФ-У) і допомагала нам у цьому. Це наше право забрати їх, але ми хочемо, щоб це було правильно", - зазначила вона.

Під час спілкування з журналістами з Індонезії, Японії, Південної Кореї, Камбоджі, Таїланду, Монголії та Сінгапуру Олена Зеленська повідомила, що наразі Україні вдалося повернути 387 своїх юних громадян із понад 19 тисяч, депортованих до країни-агресора.

Відповідаючи на запитання, яке послання вона передала б жителям країн Азії, перша леді України зазначила: "Не можна заплющувати очі на агресію, навіть якщо ви далеко. Нещодавні події показали: реагувати на агресію, тиранію, будь-яке зло у світі треба вчасно. Агресія будь-де у світі - маркер загальної небезпеки".

Теги: #діти #коаліція #повернення #зеленська

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