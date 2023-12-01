Порошенко повідомив, що його не випустили у відрядження за кордон

Українські прикордонники не випустили народного депутата фракції "Європейська солідарність", лідера однойменної політичної сили, п'ятого президента (2014-2019 рр.) Петра Порошенка в узгоджене відрядження за кордон, де в нього була запланована низка зустрічей.

"Маю підписане відрядження головою Верховної Ради, але прикордонники мене не пропустили. Я далекий від думки, що прикордонники діяли з власної ініціативи. Кожен може сам здогадатися, хто скасував документ, підписаний спікером парламенту", - написав Порошенко у фейсбуці в п'ятницю вранці.

За його словами, у Польщі та США в нього були заплановані десятки зустрічей.

"З поляками я мав говорити про зняття блокади наших перевізників на кордоні. З американцями - про забезпечення фінансування військової допомоги, яка майже вичерпалася цього року, під загрозою в майбутньому. А без неї нам росію не перемогти. Ситуація надзвичайно складна. Тому акцент у програмі - на проблемних республіканцях. Зірвано мою зустріч із новим спікером палати представників Джонсоном", - написав парламентарій.

Він назвав подію "антиукраїнською диверсією". "Це не просто перешкоджання дипломатичній роботі всієї моєї команди. А, на жаль, удар по обороноздатності України", - додав Порошенко.