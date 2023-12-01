Події

08:57 01.12.2023

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждав мирний житель

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Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждав мирний житель

У п'ятницю, близько 6:50, російські окупаційні війська обстріляли Ківшарівку Куп'янського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби ворожих обстрілів зазнали щонайменше 16 населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Зокрема, у четвер у Ківшарівці було зафіксовано влучання перед будівлею навчального закладу, унаслідок чого вибито близько 30 вікон. У Липцях мінометним обстрілом було пошкоджено приватне домоволодіння. Постраждав мирний житель (52 роки). Йому надали допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася. У Новоосиновому було пошкоджено приватний будинок. Унаслідок артилерійського обстрілу Вовчанська - пошкоджено приватне домоволодіння.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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