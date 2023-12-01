Події

08:34 01.12.2023

Окупанти випустили 528 снарядів по Херсонській області, загинули троє, ще вісім осіб поранено

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Окупанти випустили 528 снарядів по Херсонській області, загинули троє, ще вісім осіб поранено

Російські окупаційні війська за добу випустили 528 снарядів по Херсонській області, загинуло троє, ще 8 осіб поранено, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 91 обстріл, випустивши 528 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, із них - 7 "Shahed". 3 людини загинули, ще 8 - дістали поранення", - йдеться в його телеграм-каналі вранці в п'ятницю.

Також ворог по Херсону випустив 27 снарядів. Зокрема, окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області; територію заводів і підприємств у Херсоні; будинок культури в Херсонському районі.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #херсонська_область

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