Події

08:23 01.12.2023

ЗС України за добу ліквідували 1280 окупантів

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ЗС України за добу ліквідували 1280 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 1280 окупантів, 13 танків, 32 бронемашини, 22 артсистеми, 2 РСЗВ, 2 ППО, 22 БПЛА, 51 одиницю авто та спецтехніки, інформує Генштаб Збройних сил України у фейсбуці у п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.12. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 330 040 (+1280) осіб, танків - 5564 (+13) од, бойових броньованих машин - 10372 (+32) од, артилерійських систем - 7931 (+22) од, РСЗВ - 912 (+2) од, засоби ППО - 602 (+2) од, літаків - 323 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5976 (+22), крилаті ракети - 1567 (+0), кораблі/катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 10399 (+38) од, спеціальна техніка - 1137 (+13)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #ліквідація #генштаб_зсу #ворог

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