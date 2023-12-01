Події

08:17 01.12.2023

Найбільшу кількість атак ЗС України відбили на авдіївському та бахмутському напрямках

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Найбільшу кількість атак ЗС України відбили на авдіївському та бахмутському напрямках

Сили оборони найбільшу кількість атак відбили на авдіївському та бахмутському напрямках, повідомляє Генеральний штаб.

Так, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії біля Синьківки, на північний схід від Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 7 атак.

На лиманському напрямку ЗСУ відбили 6 атак противника біля Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області, де силами оборони відбито 6 атак.

На бахмутському напрямку противник вів штурмові дії поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області, де українські військові відбили 24 атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника біля Степового, Новокалинового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак.

На мар'їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії біля Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут ЗСУ відбили 10 атак.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку противник 11 разів безуспішно намагався відновити втрачене становище біля Роботиного Запорізької області. Також ЗСУ відбили 4 атаки окупантів на захід від Вербового Запорізької області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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