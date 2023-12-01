Події

08:02 01.12.2023

Снайпери ССО ліквідували 12 і поранили трьох окупантів на авдіївському напрямку

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Снайпери ССО ліквідували 12 і поранили трьох окупантів на авдіївському напрямку

Снайпери ССО ліквідували 12 і поранили трьох окупантів на авдіївському напрямку, повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій.

"Авдіївський напрямок: снайпери ССО ліквідували 12 і поранили трьох окупантів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ССО працюють на найскладніших ділянках фронту. Одна з них - Авдіївський напрямок.

"Там лише за годину снайпери ССО знищили 12 одиниць живої сили противника. Ще троє окупантів, які намагалися підійти до позицій українських військових, дістали поранення", - пояснили в Силах спеціальних операцій.

Снайперські пари працювали на дистанції від 920 до 1170 метрів, зазначили в ССО.

 

 

 

Теги: #робота #ссо

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