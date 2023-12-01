РФ за добу здійснила один ракетний, 71 авіаудар, а також 80 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

Ворог завдав 1 ракетного і 71 авіаційного удару, здійснив 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на ранок п'ятниці.

У Генштабі наголосили, що минулої доби російські окупанти вкотре атакували Україну 2 керованими ракетами Х-59 і 12 БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 1 керовану ракету Х-59 та 8 ударних БПЛА.

Авіаударів також зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області; Торецьк, Новомихайлівка, Авдіївка Донецької області; Тягинка, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилося понад 130 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - ідеться у зведенні.