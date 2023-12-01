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01:59 01.12.2023

Клименко поінформував послів G7 про кількість військових злочинів росіян протягом 11 місяців

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Клименко поінформував послів G7 про кількість військових злочинів росіян протягом 11 місяців

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко поінформував послів G7 про кількість військових злочинів росіян протягом 11 місяців поточного року, повідомила прес-служба МВС.

"Під час зустрічі з послами країн G7 Клименко акцентував увагу на документуванні військових злочинів у країні - правоохоронці зареєстрували близько 101 тисячі таких фактів. Серед них - обстріли, знущання з мирного населення, депортація, незаконне позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

За словами Клименка, за 11 місяців 2023 року росіяни 59 тис. разів обстріляли населені пункти у 24 регіонах України.

"В результаті 11 тисяч громадян постраждали, 2 тисячі – загинули. Більше обстрілів у Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях", - розповів він.

У свою чергу, посли G7 висловили подяку "за вичерпний брифінг" у четвер щодо ситуації з безпекою та злочинністю в Україні та реформи правоохоронних органів.

Також у заяві послів сказано, що вони "з нетерпінням чекають" на його участь у майбутній зустрічі міністрів внутрішніх справ і безпеки G7 в Японії.

Теги: #рф #клименко #україна #злочини

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