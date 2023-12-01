Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко поінформував послів G7 про кількість військових злочинів росіян протягом 11 місяців поточного року, повідомила прес-служба МВС.

"Під час зустрічі з послами країн G7 Клименко акцентував увагу на документуванні військових злочинів у країні - правоохоронці зареєстрували близько 101 тисячі таких фактів. Серед них - обстріли, знущання з мирного населення, депортація, незаконне позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

За словами Клименка, за 11 місяців 2023 року росіяни 59 тис. разів обстріляли населені пункти у 24 регіонах України.

"В результаті 11 тисяч громадян постраждали, 2 тисячі – загинули. Більше обстрілів у Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях", - розповів він.

У свою чергу, посли G7 висловили подяку "за вичерпний брифінг" у четвер щодо ситуації з безпекою та злочинністю в Україні та реформи правоохоронних органів.

Також у заяві послів сказано, що вони "з нетерпінням чекають" на його участь у майбутній зустрічі міністрів внутрішніх справ і безпеки G7 в Японії.