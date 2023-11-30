Росіяни у четвер обстріляли шість громад Сумщини, є поранений

Російські окупаційні війська в четвер здійснили 24 обстріли шести громад Сумської області, постраждав один цивільний, повідомила прес-служба обласної військової адміністрації.

"Протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 155 вибухів. Обстріли зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська громади", - сказано в повідомленні.

Зокрема, Білопільське товариство ворог обстрілював із мінометів (6 вибухів), АГС (20 вибухів) та ЗПГ (3 вибухи). У Середино-Будській громаді здійснено мінометний обстріл (7 вибухів). Внаслідок обстрілу поранено цивільну особу (чоловік 39 років, якого госпіталізовано до медичного закладу). У Великописаревській були мінометні обстріли (20 вибухів), обстріл зі ствольної артилерії (8 вибухів), а також здійснено обстріл FPV-дронами (камікадзе) (1 вибух). У Краснопільській зафіксовано обстріл із ствольної артилерії (20 вибухів), обстріл із РСЗВ (20 вибухів) та мінометів (11 вибухів). Також була атака 3 FPV-дронів (камікадзе). В Юнаківській здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою типу ВОГ (1 вибух) та мінометні обстріли (22 вибухи) та обстріли з артилерії (6 вибухів). У Новослобідській 11 хв скинули росіяни на її територію.