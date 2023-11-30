ЗС України завдали ударів по 12 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще один - по зенітно-ракетному комплексу російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Зі свого боку підрозділи українських ракетних військ вразили за минулу добу ще два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, три ворожі зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційну станцію і станцію радіоелектронної боротьби окупантів, ідеться у зведенні.