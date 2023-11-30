Події

13:54 30.11.2023

На кордоні з Польщею у громадянина України виявили коштовностей на 12 млн грн

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Незадекларовані діаманти, дорогоцінні прикраси та годинники "Ролекс" на загальну суму 12 млн грн виявили та вилучили у громадянина України в пункті пропуску "Медика - Шегині" на кордоні з Польщею, повідомляє пресслужба Львівської митниці.

За даними пресслужби, інцидент стався ввечері 29 листопада. 50-річний мешканець Львова обрав для митного контролю "зелений коридор", тим самим засвідчивши, що не перевозить товарів, які підлягають декларуванню.

Але під час огляду його валізи виявили 15 наручних годинників "Ролекс", сім діамантів, 17 дорогоцінних ювелірних виробів. Товар вартістю понад 12 млн грн тимчасово вилучено.

За цим фактом співробітники митниці склали протокол за частиною 2 статті 471 Адмінкодексу України (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України). 

Теги: #митниця #коштовності

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