Інтерфакс-Україна
Події
12:40 10.07.2025

Будівлю Київської митниці пошкоджено в результаті російського обстрілу

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Будівлю Київської митниці і кілька автомобілів з товарами пошкоджено в результаті російського обстрілу в ніч на четвер.

"Сьогодні окупанти вкотре завдали удару по столиці нашої держави. Від ворожої атаки постраждали і митні підрозділи - пошкоджено будівлю Київської митниці. Вогонь, уламки, вибиті вікна й дим над дахами — це був черговий удар по тилу. В безпосередній близькості від епіцентру — будівля митниці. Постраждало кілька автомобілів з товарами, які перебували в зоні митного контролю. На щастя обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні Державної митної служби України.

Зазначається, що це не вперше, коли митні органи опиняються в епіцентрі ракетних і дронових атак, зокрема, заніше зазнали руйнувань митні підрозділи у Сумській, Чернігівській, Тернопільській, Одеській областях, а десятки митних постів уздовж північно-східного кордону були зруйновані внаслідок нищівних обстрілів ще у перші дні повномасштабного вторгнення.

"Російські ракети перетворюють на руїни вантажні митні термінали, від обстрілів постійно потерпає митна інфраструктура поблизу портів Великої Одеси. Попри безпосередню близькість до території Румунії здійснюються систематичні дронові атаки на митний пост "Орлівка", - додали у відомстві.

Теги: #київ #митниця #обстріли

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