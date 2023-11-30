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13:44 30.11.2023

СБУ здійснила підрив на залізниці, що з'єднує РФ і Китай, - джерело

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СБУ здійснила підрив на залізниці, що з'єднує РФ і Китай, - джерело

Служба безпеки України здійснила підрив на Байкало-Амурській магістралі - під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухові пристрої, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Сьогодні вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який розташовується в Бурятії. Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ і Китаєм. І нині цей шлях, який Росія використовує, зокрема, і для військових постачань, паралізовано", - розповів співрозмовник агентства.

Він зазначив, що цей підрив став черговою успішною спецоперацією СБУ. Водночас у спецслужбі цю інформацію офіційно не коментують.

За словами джерела, під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухові пристрої.

"На місці працює ФСБ, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації СБУ", - додав співрозмовник агентства.

Теги: #сбу #рф #китай #підрив #залізнична_колія

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