СБУ здійснює обшуки в Почаївській лаврі в межах справи про розпалювання національної ворожнечі

Служба безпеки України здійснює слідчі дії на території Почаївської Успенської лаври УПЦ (МП) у межах кримінального провадження про причетність керівництва лаври до розпалювання національної ворожнечі, повідомляють у пресцентрі СБУ.

У повідомленні української спецслужби зазначено, що, за даними слідства, представники Почаївської лаври розмістили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь і гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу проти представників усіх церков, окрім УПЦ.

"Крім того, у цьому дописі клірики УПЦ (МП) поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від росії", - йдеться в повідомленні.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила наявність у тексті інтернет-публікації висловлювань, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу та ненависть.

У межах кримінального провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

У СБУ наголошують, що всі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

"У своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", - наголошується в повідомленні.