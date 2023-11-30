Події

11:52 30.11.2023

Міндовкілля запрошує до діалогу та спільного доопрацювання нормативних актів, що регулюють роботу полігонів і сміттєзвалищ

2 хв читати
Міндовкілля запрошує до діалогу та спільного доопрацювання нормативних актів, що регулюють роботу полігонів і сміттєзвалищ

В Україні відповідно до 31-ї Директиви ЄС про захоронення відходів буде посилено вимоги до експлуатації полігонів і сміттєзвалищ, повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, зазначивши, що нові правила регулюватимуть не тільки умови технічної експлуатації об'єктів, а й припинення експлуатації полігонів і догляд за ними після.

"Нові правила мають повністю відповідати європейським стандартам та сприяти підтриманню стану екологічної безпеки. Міндовкілля вже розробило відповідний документ, який встановлюватиме європейські вимоги до полігонів та сміттєзвалищ", - сказав міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, слова якого наводить пресслужба в четвер.

Проєкт уже "неодноразово обговорювали з експертами, громадськістю та учасниками ринку. Все для того, аби правила були дієвими. Не просто залишилися "написаними на папері", а дозволили Україні якісно провести реформу управління відходами, досягти поставленої цілі. Ми відкриті до діалогу та спільного доопрацювання нормативних актів. Ключове – нове регулювання має відповідати 31-ій Директиві ЄС про захоронення відходів", - наголосив Стрілець.

Як наголошується в повідомленні Міндовкілля, поточні правила роботи полігонів "діють з 2010 року, але стосуються лише технічної експлуатації об’єктів оброблення твердих побутових відходів. Регулювання не охоплює такі питання як припинення експлуатації полігонів та догляд за ними після, рекультивацію тощо. Крім того, на відміну від ЄС, в Україні передбачена досить обмежена кількість критеріїв, за якими здійснюється моніторинг впливу полігонів на довкілля – наразі лише визначається вплив на повітря, воду та ґрунт".

Як повідомляється, "нові правила стосуватимуться полігонів для небезпечних відходів, а також відходів, що не є небезпечними, та інертних. Вони регулюватимуть не лише питання роботи цих об’єктів, а й припинення їх експлуатації та рекультивацію. Програма ж моніторингу включатиме, окрім звичних компонентів, ще й такі складові, як шумове навантаження, фільтрат та виробничі стоки, просідання тіла полігону, метеорологічні параметри тощо".

Окрім цього, чітко буде визначено процедуру приймання відходів на полігон - перевірка документів, візуальний контроль і верифікація на місці тощо. Також буде встановлено вимоги, які відходи не можуть бути розміщені на полігонах. Це, наприклад, рідкі, вибухонебезпечні та медичні відходи. Заборонено буде приймати й відходи, які були роздільно зібрані для їх повторного використання та рециклінгу.

Ознайомитися з проєктом документа можна за посиланням.

Теги: #полігон #нормативи #міндовкілля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:18 29.11.2023
Україна на Конференції ООН зі зміни клімату представить наслідки підриву Каховської ГЕС і плани зеленого відновлення

Україна на Конференції ООН зі зміни клімату представить наслідки підриву Каховської ГЕС і плани зеленого відновлення

12:44 25.10.2023
Лісництва висадили майже 40% дерев із 1 млрд за програмою "Зелена країна" - глава Міндовкілля

Лісництва висадили майже 40% дерев із 1 млрд за програмою "Зелена країна" - глава Міндовкілля

15:54 21.10.2023
Міндовкілля за підтримки ЄС та IKI відкрило в Україні Кліматичний офіс

Міндовкілля за підтримки ЄС та IKI відкрило в Україні Кліматичний офіс

20:23 05.10.2023
Київська міськрада закликала Кабмін спростити процедуру розгортання модульних укриттів

Київська міськрада закликала Кабмін спростити процедуру розгортання модульних укриттів

17:00 04.10.2023
Очільник Міндовкілля Стрілець: Якщо ми створимо національну систему торгівлі викидами, відповідну європейській, то СВАМ нам абсолютно не страшний

Очільник Міндовкілля Стрілець: Якщо ми створимо національну систему торгівлі викидами, відповідну європейській, то СВАМ нам абсолютно не страшний

16:40 04.10.2023
Україна на СОР-28 представить ініціативи Формули миру Зеленського щодо запобігання екоциду та відшкодування збитків довкіллю - глава Міндовкілля

Україна на СОР-28 представить ініціативи Формули миру Зеленського щодо запобігання екоциду та відшкодування збитків довкіллю - глава Міндовкілля

15:57 04.10.2023
Експерти UNEP на прикладі Каховської ГЕС уперше підрахували втрати екосистемних послуг в Україні - глава Міндовкілля

Експерти UNEP на прикладі Каховської ГЕС уперше підрахували втрати екосистемних послуг в Україні - глава Міндовкілля

15:36 04.10.2023
Україні необхідно вже наступного року ухвалити закон про систему торгівлі викидами для врегулювання питання щодо CBAM - глава Міндовкілля

Україні необхідно вже наступного року ухвалити закон про систему торгівлі викидами для врегулювання питання щодо CBAM - глава Міндовкілля

07:09 28.01.2023
Кабмін розмежував норми втрат спирту етилового для різних кліматичних зон та пори року

Кабмін розмежував норми втрат спирту етилового для різних кліматичних зон та пори року

08:00 21.03.2022
У полігон в Рівненській області було завдано два ракетні удари

У полігон в Рівненській області було завдано два ракетні удари

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський - Шольцу: Важливо забезпечити єдність усередині ЄС щодо схвалення переговорів про членство України та виділення EUR50 млрд допомоги

Кількість загиблих у с.Садове через російський обстріл зросла до трьох осіб

СБУ здійснила підрив на залізниці, що з'єднує РФ і Китай, - джерело

Перевізники Словаччини 1 грудня планують заблокувати рух на українському кордоні - Держприкордонслужба України

Через російський обстріл у с.Садовому загинула жінка - Херсонська ОВА

ОСТАННЄ

У Київській області голову ОТГ судитимуть за закупівлю неякісної військової форми для добровольчого формування

Зеленський - Шольцу: Важливо забезпечити єдність усередині ЄС щодо схвалення переговорів про членство України та виділення EUR50 млрд допомоги

Глава Євроради: Європі необхідний оборонний союз

Мовний омбудсмен подав до Ради пропозиції до законопроєкту про права нацменшин з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії

Назви населених пунктів із використанням ідеологеми "1 травня" належать до символіки російської імперської політики - УІНП

Кількість загиблих у с.Садове через російський обстріл зросла до трьох осіб

На кордоні з Польщею у громадянина України виявили коштовностей на 12 млн грн

Олену Зеленську внесли до списку 25 найвпливовіших жінок року за версією видання FT

СБУ здійснила підрив на залізниці, що з'єднує РФ і Китай, - джерело

Перевізники Словаччини 1 грудня планують заблокувати рух на українському кордоні - Держприкордонслужба України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА