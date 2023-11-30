Міндовкілля запрошує до діалогу та спільного доопрацювання нормативних актів, що регулюють роботу полігонів і сміттєзвалищ

В Україні відповідно до 31-ї Директиви ЄС про захоронення відходів буде посилено вимоги до експлуатації полігонів і сміттєзвалищ, повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, зазначивши, що нові правила регулюватимуть не тільки умови технічної експлуатації об'єктів, а й припинення експлуатації полігонів і догляд за ними після.

"Нові правила мають повністю відповідати європейським стандартам та сприяти підтриманню стану екологічної безпеки. Міндовкілля вже розробило відповідний документ, який встановлюватиме європейські вимоги до полігонів та сміттєзвалищ", - сказав міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, слова якого наводить пресслужба в четвер.

Проєкт уже "неодноразово обговорювали з експертами, громадськістю та учасниками ринку. Все для того, аби правила були дієвими. Не просто залишилися "написаними на папері", а дозволили Україні якісно провести реформу управління відходами, досягти поставленої цілі. Ми відкриті до діалогу та спільного доопрацювання нормативних актів. Ключове – нове регулювання має відповідати 31-ій Директиві ЄС про захоронення відходів", - наголосив Стрілець.

Як наголошується в повідомленні Міндовкілля, поточні правила роботи полігонів "діють з 2010 року, але стосуються лише технічної експлуатації об’єктів оброблення твердих побутових відходів. Регулювання не охоплює такі питання як припинення експлуатації полігонів та догляд за ними після, рекультивацію тощо. Крім того, на відміну від ЄС, в Україні передбачена досить обмежена кількість критеріїв, за якими здійснюється моніторинг впливу полігонів на довкілля – наразі лише визначається вплив на повітря, воду та ґрунт".

Як повідомляється, "нові правила стосуватимуться полігонів для небезпечних відходів, а також відходів, що не є небезпечними, та інертних. Вони регулюватимуть не лише питання роботи цих об’єктів, а й припинення їх експлуатації та рекультивацію. Програма ж моніторингу включатиме, окрім звичних компонентів, ще й такі складові, як шумове навантаження, фільтрат та виробничі стоки, просідання тіла полігону, метеорологічні параметри тощо".

Окрім цього, чітко буде визначено процедуру приймання відходів на полігон - перевірка документів, візуальний контроль і верифікація на місці тощо. Також буде встановлено вимоги, які відходи не можуть бути розміщені на полігонах. Це, наприклад, рідкі, вибухонебезпечні та медичні відходи. Заборонено буде приймати й відходи, які були роздільно зібрані для їх повторного використання та рециклінгу.

Ознайомитися з проєктом документа можна за посиланням.