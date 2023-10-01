У Чернігівській області внаслідок ворожого обстрілу поранено місцевого жителя

У Чернігівській області минулої доби зафіксовано 6 обстрілів з боку російських окупантів (51 вибух), повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус.

«Під час обстрілу з артилерії Семенівської територіальної громади поранено місцевого жителя - 16-річного хлопця. Госпіталізовано до місцевої лікарні», - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Ворог з мінометів та артилерії стріляв по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Також зафіксовано запуск некерованих авіаційних ракет, повідомив голова обладміністрації.