Ворог уночі завдав удару по сільгосппідприємству у Снігурівці

Окупаційні війська РФ під час нічного масованого авіаційного нальоту завдали удару по приміщенню сільськогосподарського підприємства поблизу м. Снігурівка Баштанського району Миколаївської області, виникла пожежа, повідомляє в телеграмі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у неділю вранці.

"Вночі... за межами населеного пункту Снігурівської громади зафіксовано удари ворожими БПЛА, ймовірно, "Shahed 131/136". Внаслідок влучання пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства та паркан. Крім того, виникла пожежа сухої трави, яку було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в суботу ворог завдав ударів по Миколаївському району: "о 23:46 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", уточнює Кім.