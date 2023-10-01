Ворог уночі влучив у підприємство в Умані, є постраждалий

Окупаційні війська РФ під час нічного масованого авіаційного нальоту влучили по промисловому підприємству в м. Умань Черкаської області, виникла пожежа, постраждала одна особа, повідомляє в телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій у неділю вранці.

"Цієї ночі під час повітряної тривоги ворог влучив у промисловий об'єкт в Умані Черкаської області. Унаслідок влучень виникла пожежа в складських приміщеннях. Рятувальники приборкали полум'я на загальній площі понад три тисячі квадратних метрів. За попередніми даними травмовано одну людину, її доправили до лікувального закладу. Від ДСНС залучались 11 одиниць техніки, 52 рятувальника", - ідеться в повідомленні.