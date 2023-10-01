Події

07:54 01.10.2023

Ворог уночі влучив у підприємство в Умані, є постраждалий

1 хв читати
Ворог уночі влучив у підприємство в Умані, є постраждалий

Окупаційні війська РФ під час нічного масованого авіаційного нальоту влучили по промисловому підприємству в м. Умань Черкаської області, виникла пожежа, постраждала одна особа, повідомляє в телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій у неділю вранці.

"Цієї ночі під час повітряної тривоги ворог влучив у промисловий об'єкт в Умані Черкаської області. Унаслідок влучень виникла пожежа в складських приміщеннях. Рятувальники приборкали полум'я на загальній площі понад три тисячі квадратних метрів. За попередніми даними травмовано одну людину, її доправили до лікувального закладу. Від ДСНС залучались 11 одиниць техніки, 52 рятувальника", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #дснс #обстріли #черкаська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:15 01.10.2023
Ворог уночі завдав удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу

Ворог уночі завдав удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу

20:40 30.09.2023
Війська агресора п'ять разів обстріляли Нікопольський район упродовж кількох днів

Війська агресора п'ять разів обстріляли Нікопольський район упродовж кількох днів

18:57 30.09.2023
Кількість постраждалих унаслідок прориву нафтопроводу в Івано-Франківській області зросла до шести людей, серед них двоє дітей - ДСНС

Кількість постраждалих унаслідок прориву нафтопроводу в Івано-Франківській області зросла до шести людей, серед них двоє дітей - ДСНС

12:39 30.09.2023
Унаслідок ракетної атаки по Запорізькій області п'ятеро людей дістали поранення, пошкоджено житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури

Унаслідок ракетної атаки по Запорізькій області п'ятеро людей дістали поранення, пошкоджено житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури

11:35 30.09.2023
Унаслідок чергового російського обстрілу пошкоджено гімназію в Херсоні - Прокудін

Унаслідок чергового російського обстрілу пошкоджено гімназію в Херсоні - Прокудін

11:28 30.09.2023
Росіяни за минулу добу здійснили 7 обстрілів прикордоння Сумської та Чернігівської областей - ОК "Північ"

Росіяни за минулу добу здійснили 7 обстрілів прикордоння Сумської та Чернігівської областей - ОК "Північ"

09:38 30.09.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано - голова ОВА

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано - голова ОВА

08:59 30.09.2023
Російські війська відкрили вогонь по 21 населеному пункту Запорізької області

Російські війська відкрили вогонь по 21 населеному пункту Запорізької області

08:38 30.09.2023
Троє людей дістали поранення в результаті обстрілів Херсонської області

Троє людей дістали поранення в результаті обстрілів Херсонської області

03:58 30.09.2023
Окупанти за минулий день 25 разів обстріляли прикордоння Сумської області

Окупанти за минулий день 25 разів обстріляли прикордоння Сумської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 440 окупантів, знищено 30 артсистем і 11 танків

Президент США зробив заяву після підписання двопартійного законопроєкту про збереження відкритості уряду

Сенат США схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект про тимчасове фінансування уряду

Зеленський закликав у неділю о 9.00 вшанувати пам'ять захисників і захисниць

ОСТАННЄ

У Чорному та Азовському морях носіїв ракет "Калібр" немає

Сили оборони за добу ліквідували 440 окупантів, знищено 30 артсистем і 11 танків

Президент США зробив заяву після підписання двопартійного законопроєкту про збереження відкритості уряду

Сенат США схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду

На лінії фронту за добу відбулося 38 бойових зіткнень

Українська авіація за добу завдала 17 ударів по районах зосередження противника

Російські війська завдали вісім ракетних і 99 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

1 жовтня: Яке сьогодні свято

Велика Британія посилить підготовку українських солдатів

Число солдатів територіальної оборони Польщі досягло 38,5 тис. - голова Міноборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА